Вашингтон, 31 марта, 2016, 08:21 — ИА Регнум. На юго-востоке Украины за время вооруженного конфликта погибли около 10 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. военнослужащих. Об этом, как передает «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» в здании Конгресса США (Капитолии).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

«Около 10 тысяч человек погибли, — сказал украинский лидер. — Более 2,7 тыс. украинских солдат были убиты».

Порошенко отметил, что число жертв в результате боевых действий в Донбассе превышает количество потерь военных США в Афганистане за последние 15 лет.

«1,8 млн человек потеряли свои дома в Донецкой и Луганской областях и переехали в другие регионы Украины», — добавил он.

Президент Украины также пожаловался на то, что в плену у ополченцев Донбасса находятся более 100 граждан Украины и Киеву не удается добиться их освобождения.

Напомним, военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 г. после государственного переворота в Киеве.