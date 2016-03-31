Forbes: «Газпром» — крупнейшая энергокомпания мира
Москва, 31 марта, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Российская энергетическая корпорации «Газпром» является крупнейшей публичной энергокомпанией по версии Forbes. Соответствующий рейтинг издание опубликовало накануне, 30 марта.
Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики ориентировались на уровень добычи газовых компаний. Сопоставлялись показатели 25 крупнейших нефтегазовых концернов, семь из которых — американские.
«Газпром», оказавшийся на первом месте, показал добычу на уровне 8,38 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки», — говорится в сообщении.
На втором месте рейтинга находится российская энергокомпания «Роснефть». Ежедневная добыча нефти составляет 5,07 млн баррелей. Добытое «Роснефтью» чёрное золото обеспечивает 81% всей добычи.
На третьей строчке таблицы находится американская корпорация ExxonMobil. Суточная добыча составляет 4,1 млн баррелей нефти.
Отмечается, что в топе-10 оказались также компании PetroChina, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, Petrobras, «Лукойл» и Total. Российская компания «Лукойл» расположилась на девятом месте: ежедневный уровень добычи составил 2,4 млн баррелей.