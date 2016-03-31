Москва, 31 марта, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Российская энергетическая корпорации «Газпром» является крупнейшей публичной энергокомпанией по версии Forbes. Соответствующий рейтинг издание опубликовало накануне, 30 марта.

gazprom.ru Нефтяная платформа Сахалин-2 «Газпром»

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики ориентировались на уровень добычи газовых компаний. Сопоставлялись показатели 25 крупнейших нефтегазовых концернов, семь из которых — американские.

«Газпром», оказавшийся на первом месте, показал добычу на уровне 8,38 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки», — говорится в сообщении.

На втором месте рейтинга находится российская энергокомпания «Роснефть». Ежедневная добыча нефти составляет 5,07 млн баррелей. Добытое «Роснефтью» чёрное золото обеспечивает 81% всей добычи.

На третьей строчке таблицы находится американская корпорация ExxonMobil. Суточная добыча составляет 4,1 млн баррелей нефти.

Отмечается, что в топе-10 оказались также компании PetroChina, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, Petrobras, «Лукойл» и Total. Российская компания «Лукойл» расположилась на девятом месте: ежедневный уровень добычи составил 2,4 млн баррелей.