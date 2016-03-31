Кольцово, Новосибирская область, 31 марта, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Утром в четверг, 31 марта, в поселке Кольцово Новосибирской области произошла трагедий — автомобиль КамАЗ сбил двух школьников на пешеходном переходе. В результате один ребенок скончался.

ГУ МВД России по Новосибирской области В Новосибирской области «КамАЗ» сбил двух детей на пешеходном переходе

Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Новосибирской области, в 8:00 у дома №12 по проспекту Академика Сандахчиева в поселке Кольцово автомобиль КамАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями, которые пропускали двигавшихся по пешеходному переходу людей. После этого грузовой автомобиль совершил наезд на двух детей — мальчиков в возрасте около 10 и 12 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из детей от полученных травм скончался на месте. Другой госпитализирован в медицинское учреждение.

На место происшествия прибыло руководство ГИБДД, работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.