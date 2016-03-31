Москва, 31 марта, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Изменение содержимого головы, строя мысли и отношения к происходящему — именно эту цель, по мнению писателя и председателя партии «Великое Отечество» Николая Старикова, преследует информационная война. Что в голове у людей, таково и их отношение к реальности, заявил он 30 марта в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1».

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«Как известно, плохому танцору земля мешает. Думаю, в нашу политическую систему войдёт новый афоризм: плохому политику журналисты мешают. Информационная война ведётся с одной целью — изменить содержимое головы, строй мысли, отношение к происходящему. Конкретный пример: мы с вами понимаем, что в Сирии террористы уничтожают легитимную власть и убивают мирное население. Что мы, как государство, как народ, как люди, для которых справедливость — это не пустая фраза, должны делать? Мы должны помогать легитимному руководству, должны спасать Сирию и бороться за её целостность», — отметил Стариков.

Он привёл ещё один пример информационной войны. По его словам, в России есть понимание того, что на Украине произошёл государственный переворот, и нам необходимо оказать помощь тем, кто этот переворот не принимает. При этом жителям Украины говорят выходить на улицу, стирая всякие границы. В частности, «коктейли Молотова» летят в бойцов из «Беркута», которые были единственной тонкой линией от хаоса и гражданской войны.

«Что в головах у людей, таково и их отношение к реальности. Почему Гарри Каспаров не хочет говорить с российскими журналистами? Почему «оппозиционеры» не хотят говорить? Они знают одну важную вещь: важен эффект от этого разговора. Они отказываются от разговора в предложенных условиях, так как их не устраивает эффект, который будет. Они хотят говорить со своими журналистами, со своей аудиторией, отвечать на согласованные заранее вопросы, чтобы менять содержимое голов наших граждан», — подчеркнул спикер.

Добавим, ранее в программе президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая высказала свое мнение, почему усилилась информационная истерика против России. По ее словам, все дело в победах РФ на международной арене и успехах в информационной политике.