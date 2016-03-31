* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Астрахань, 31 марта, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Жителя Астраханской области подозревают в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правоохранительные органы задержали его в аэропорту Астрахани, передает информационный портал «Вести.ру».

Аэропортастрахань.рф Астрахань. Международный аэропорт

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В настоящее время полиция проверяет полученную информацию. Сам же задержанный рассказал, что в свои ряды боевики его не взяли — подвело здоровье. Он также утверждает, что, несмотря на это, участники террористической группировки забрали у него документы и насильно удерживали на своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Потом неудавшемуся боевику удалось сбежать.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии на стороне террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся несколько десятков жителей Астраханской области моложе 30 лет. Всего, по словам главы регионального УМВД Олега Агаркова, известно о более 70 астраханцах. Они, как утверждает руководитель правоохранительного ведомства, находятся под контролем. Вербовщиков и приверженцев ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают и в соседних с Астраханской областью регионах. Так, по данным УФСБ, в Сирии на стороне боевиков воюют 22 жителя Адыгеи. За прошлый год в Краснодарском крае правоохранительными органами были пресечены намерения 16 граждан России выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и примкнуть к террористам.

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