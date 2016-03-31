Вашингтон, 31 марта, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Британские ядерные отходы в количестве 700 кг отправятся в США в рамках соглашений, которые будут оглашены премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном на саммите по ядерной безопасности, начавшемся в Вашингтоне, сообщает Reuters.

brightwallpapers.ru Радиоактивные отходы

США, в свою очередь, отправят в Европу свои радиоактивные отходы, которые можно использовать для получения медицинских изотопов, применяемых при лечении некоторых видов рака.

Агентство сообщает, что соглашение считается взаимовыгодным.

Кроме того, на саммите США и Великобритания опубликуют планы проведения совместных учений в 2016 году, направленных на проверку готовности госструктур и организаций сферы ядерной промышленности к возможным кибератакам на ядерные объекты.

Международный саммит по ядерной безопасности стартовал 31 марта в Вашингтоне.