Шанхай, Китай, 31 марта, 2016, 06:13 — ИА Регнум. К 2019 г. Шанхай станет научным центром Китая. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Ли Кэцян сразу после заседания Государственного совета КНР.

pixabay.com Ночной Шанхай

Власти КНР примут дополнительные меры по переносу инновационных предприятий и центров на территорию Шанхая. Кроме того, для шанхайских исследовательских центров будет значительно упрощена процедура получения государственного финансирования, пишет «Наньцзао жибао».

Чиновники отдельно отметили важность привлечения иностранного человеческого капитала. По этой причине уже начатая в Шанхае миграционная реформа будет продолжена.

Муниципалитет пообещал упростить процедуру допуска иностранных инвестиций. Инновационным предприятиям снизят налогообложение.

С 2009 г. в Китае были созданы 11 инновационных зон, одной из которых является Шанхай. Таким способом правительство КНР пытается привлечь иностранные инвестиции и ускорить процесс восстановления национальной экономики.