Лондон, 31 марта, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Турецкие пограничники открывают огонь на поражение по беженцам, пытающимся пересечь границу страны со стороны Сирии. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на располагающийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за правами человека.

topwar.ru На границе с Сирией

По данным организации, за последние четыре месяца турецкими военными на границе были застрелены 16 мигрантов, в том числе трое детей. Так, сообщается, что 6 февраля на пограничном посту Рас-аль-Аин были убиты мужчина с ребёнком, а 5 марта пограничники застрелили двух человек в районе КПП Гуввечи.

Другие источники издания, в том числе представители сирийской общины в Турции, полагают, что в действительности речь может идти о гораздо большем числе убитых.

«Смерти беженцев ставят под сомнение заключённое 11 дней назад миграционное соглашение с ЕС, которое определяет Турцию как «безопасную третью страну», в которую могут быть возвращены беженцы», — отмечается в материале британского издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ЕС одобрили соглашение с Турцией по миграции, по условиям которого всех мигрантов, прибывающих в ЕС после 20 марта, после индивидуальной оценки их ситуации будут возвращать в Турцию, в случае если руководство стран Евросоюза откажет им в убежище. На приём беженцев Турция получает от ЕС 3 млрд евро. Фактически беженцы начнут возвращаться в Турцию с 4 апреля.

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