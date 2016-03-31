Москва, 31 марта, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Генерал-полковник Владимир Шаманов, с 2009 года командующий Воздушно-десантными войсками России, в скором времени может покинуть занимаемый пост. Об этом 31 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны.

mil.ru Владимир Шаманов и Сергей Шойгу

По информации издания, в настоящее время рассматривается вариант с переходом Шаманова на новое место работы, которое «не будет напрямую связано с военным ведомством». При этом данное решение ещё предстоит согласовать на «самом высоком уровне».

В случае если одобрение будет получено, наиболее вероятным местом работы Шаманова может стать Государственная дума, сообщат источники. Для этого ему потребуется либо победить в одномандатном округе, либо пройти по спискам «Единой России». В последнем случае речь может идти даже о месте в первой пятерке федерального списка партии.

Отмечается, что Владимир Шаманов находится на своем посту дольше, чем любой из нынешних командующих или главнокомандующих родами и видами войск, где с 2009 года руководство сменялось уже неоднократно.

Отметим, в декабре 2000 году Шаманов избирался губернатором Ульяновской области, он набрал 56,26% голосов. Управлял регионом четыре года.