Якутск, 31 марта, 2016, 05:19 — ИА Регнум. ОНФ просит прокуратуру разобраться, почему новый детский сад в якутском селе Сегян-Кюель стал разрушаться через 4 месяца после сдачи в эксплуатацию. «Фронтовики» направили в надзорный орган письмо с просьбой проверить эффективность использования бюджетных средств при строительстве этого здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Копия письма отправлена главе республики.

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С жалобами в региональное отделение «Народного фронта» обратились жители села. Они сообщили: детский сад на 35 детей стал аварийным уже через 4 месяца после строительства из-за многочисленных трещин несущих и внутренних стен. Возникла прямая угроза обрушения здания, и районная межведомственная комиссия, признав реальную опасность для здоровья и жизни детей, закрыла детский сад. Отметим, на его строительство из муниципального и республиканского бюджетов было потрачено 28 миллионов рублей.

Заведующий детсада неоднократно обращался к местным властям, но реакции не последовало. При этом ситуация осложняется тем, что для проведения ремонтных работ в отдаленном селе необходимые стройматериалы можно доставить лишь по зимнику, то есть по автодороге, эксплуатация которой возможна только при минусовой температуре, отмечают в ОНФ. А пока воспитанников дошкольного учреждения разместили в двух старых приспособленных помещениях — местной столовой и бывшем здании магазина.

«История, конечно, вопиющая, — пояснил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Эдгар Петросян. — Очевидно, что ошибка была допущена либо на стадии проектирования, либо из-за использования некачественных строительных материалов или недочетов при непосредственном производстве работ. Мы уже много раз говорили о необходимости внедрения фото‑ и видеофиксации для протоколирования выполненных подрядчиком работ, причем на разных этапах исполнения контракта. Это облегчит деятельность общественных контролеров, позволит выявить недочеты на ранних стадиях строительства и предотвратить, так сказать, строительство «новых аварийных» детских садов».

Эксперты Народного фронта также подготовили обращение в счетную палату Якутии с просьбой провести аудиторскую проверку финансирования строительства малокомплектных социальных объектов — предложение обосновано низким качеством возведения таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый новый аварийный детский сад в Якутии. Так, осенью 2015 года было признано аварийным открытое в начале учебного года дошкольное учреждение в селе Намы Булунского района республики. На детсад для 50 детей потратили более 30 млн рублей бюджетных средств. Когда после шестилетнего строительства его открыли, прокуратура запретила водить туда детей. Через несколько дней после этого в садике прямо над входом обвалился потолок.