Пекин, 31 марта, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В Китае прошла встреча министров обороны КНР и Вьетнама. Пекин и Ханой договорились искать «фундаментальные решения территориального спора в Южно-Китайском море исключительно путем диалога».

Phó Nháy Мост на китайско-вьетнамской границе

«Обе стороны готовы решать проблемы Южно-Китайского моря исключительно мирным путем», — сообщил министр национальной обороны КНР Чан Ваньцюань.

Министр обороны Вьетнама Фунг Куанг Тхань отметил, что Вьетнам и Китай имеют разные взгляды на решение проблемы Южно-Китайского моря, однако правительства двух стран едины во мнении, что решение этой проблемы должно быть мирным, пишет «Сина синьвэнь».

Министры обороны КНР и Вьетнама выступили с заявлениями на специальной пресс-конференции в Гуанси-Чжуанском автономном регионе, которой предшествовали несколько дней переговоров между военными руководствами двух стран.