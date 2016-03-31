Вашингтон, 31 марта, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Министерство обороны США уведомило Конгресс о намерении передать более десяти заключённых из тюрьмы Гуантанамо на Кубе в тюрьмы других стран, сообщает агентство Reuters.

m.postimees.ee Тюрьма Гуантанамо

По информации источников, речь идёт о передаче заключённых по меньшей мере в два государства. Часть из них могут быть отправлены уже в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года Пентагон одобрил передачу 17 заключённых из Гуантанамо в ряд стран. Отмечалось, что если передача состоится, общее количество содержащихся в этой спецтюрьме сократится до 90 человек. В случае принятия решения о закрытии Гуантанамо, заключённых, которые не будут одобрены для передачи, могут перевести в тюрьмы на территории США.

Напомним, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней во внесудебном порядке содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако это не сделано до сих пор.