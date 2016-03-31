Вашингтон, 31 марта, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон для участия в IV Саммите по ядерной безопасности. Как ожидается, в кулуарах саммита состоится встреча лидеров КНР и США.

image.newsru.com Си Цзиньпин — председатель КНР

Си Цзиньпин принимал участие в аналогичном предыдущем мероприятии в Гааге в 2014 г. В этом году председатель КНР выступит с вступительной речью на открытии пленарного заседания.

Ожидается, что Си Цзиньпин разъяснит политику Пекина в области переработки ядерного топлива, расскажет о новых мерах, принимаемых в КНР для обеспечения экологической безопасности, и выдвинет ряд предложений по дальнейшим действиям международного сообщества в вопросах ядерной безопасности, пишет «Чжунго жибао».

Саммит по ядерной безопасности проводится каждые 2 года по инициативе американской стороны. В этом году в работе саммита примут участие лидеры и представители 52 стран и посланники 4 международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Си Цзиньпин прибыл в США после исторического визита в Чехию. Глава КНР впервые посетил Чешскую Республику с момента установления дипломатических отношений в 1949 г.