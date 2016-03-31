Москва, 31 марта, 2016, 03:10 — ИА Регнум. КамАЗ может заняться производством шасси для российской военной техники в связи со срывом сделки по приобретению МЗКТ. Об этом 30 марта заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, посещая ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми.

government.ru Дмитрий Медведев председатель правительства РФ посещает ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми

Председатель правительства России ознакомился с образцами российской военной техники, производимой на предприятии. Ему сообщили, что транспортно-заряжающая машина 9Т255 РСЗО «Торнадо-С» производится на шасси МЗКТ.

«С этим МЗКТ веселая история. Они три года продавали этот МЗКТ, но так мы ни о чём не договорились», — сказал Медведев.

«Нужно на КамАЗ это все забирать. Раз не хотят продавать — не надо, мы на КамАЗе наладим производство», — цитирует «Интерфакс» председателя правительства РФ.

Напомним, 14 августа 2015 года Александр Лукашенко посетил ОАО «Минский завод колесных тягачей» и заявил об отсутствии намерения продавать госпредприятие. Он подчеркнул: Россия не стремится приобрести МЗКТ по реальной стоимости, которая в Минске кем-то оценена в $3 млрд. «Если продать! У нас же за бесценок его хотят забрать!», — сказал Лукашенко. Он сообщил работникам предприятия: «Нас пугают, что Россия, мол, изобретёт свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих — и на здоровье! Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет — пускай изобретают!».

Как сообщало ИА REGNUM, слияние МЗКТ и российской ГК «Ростехнологии» (ныне «Ростех») было одним из «пяти интеграционных проектов», ни один из которых не состоялся. Также отметим, производитель ЗРК С-400 концерн «Алмаз-Антей» готов полностью отказаться от закупок продукции МЗКТ для своих ракетных комплексов в пользу техники Брянского автомобильного завода (БАЗ). При таком развитии событий перспективы сбыта продукции МЗКТ представляются весьма непростыми, учитывая, что основным рынком сбыта белорусского предприятия (созданного при СССР) являлась Россия.