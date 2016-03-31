Диффа, Нигер, 31 марта, 2016, 03:02 — ИА Регнум. Шестеро солдат погибли и ещё трое получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки «Боко харам» на юго-востоке Нигера, передаёт Agence France-Presse.

magas.ru Автомат

По информации министерства внутренних дел страны, боевики атаковали из засады военный патруль в 20 километрах от города Диффа. Регион Диффа в Нигере расположен недалеко от границы с Нигерией и регулярно подвергается нападениям со стороны группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка «Боко харам», выступающая против западной модели образования и за введение шариата в Нигерии, ведёт террористическую деятельность на территории Нигерии с 2009 года. В начале марта 2015 года боевики «Боко харам» присягнули на верность действующей на территории Ирака и Сирии террористической организации «Исламское государство».

В докладе Института экономики и мира, обнародованному в конце 2015 года, «Боко харам» была названа самой смертоносной террористической организацией по итогам 2014 года. На её счету числится более 6,6 тысячи смертей. «Исламское государство» считается причастным к гибели 6 тысяч человек.