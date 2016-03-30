Вашингтон, 31 марта, 2016, 01:42 — ИА Регнум. США исключают возможность участия президента Сирии Башара Асада в составе какого-либо переходного правительства в Сирии. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передаёт Agence France-Presse.

grabien.com Джош Эрнест — официальный представитель Белого дома

«Я не знаю, предполагает ли он сам быть частью этого правительства национального единства. Для нас очевидно, что это обречено на неудачу», — заявил представитель Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 30 марта Джордж Сабра, глава поддерживаемого Саудовской Аравией Высшего комитета по переговорам, который представляет сирийскую оппозицию на мирных переговорах в Женеве, заявил, что «правительство, будь то новое или старое, если в нём присутствует Башар Асад, не является частью политического процесса».

Другой член комитета Асаад аль-Зуби заявил, что переговорная группа в Женеве добивается «переходного руководящего органа со всей полнотой исполнительной власти, в том числе президентством», тогда «режим хочет совместного правительства».

Напомним, президент Сирии Башар Асад заявил, что формат переходного правительства Сирии должен быть согласован в рамках женевских переговоров. При этом он высказал мнение, что в новое правительство должны войти как оппозиционные, так и лояльные и независимые силы.