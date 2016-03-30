Москва, 31 марта, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Польша и Латвия не могут учить Россию демократии, поскольку сами подневольны США и НАТО, считает журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Об этом он заявил 30 марта в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия 1».

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

«Представители Евросоюза, страны — члены НАТО, которые подчинены и вякать не смеют против Вашингтона, где все определяется и где все навязывают всему миру, включая нашу Россию, претендуют на монополию на правду», — заявил он.

«Они хотят использовать нашу точку зрения в своих интересах. Когда не получается, то берутся за Гарри Каспаровых и рок-музыкантов как специалистов по вселенской демократии», — подчеркнул Третьяков.