Ереван, 31 марта, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Минская группа — единственный формат, принятый сторонами нагорно-карабахского конфликта, заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль, отвечая на вопрос «Nouvelles d’Arménie» օ реакции французской стороны на заявление Ильхама Алиева о том, что действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ Азербайджан воспринимает как провокацию.

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«Франция продолжает последовательную работу в рамках МГ ОБСЕ для содействия справедливому и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — отметил Надаль. По его словам, «Минская группа — единственный формат переговоров, принятый сторонами конфликта».

В своем недавнем выступлении президент Азербайджан Ильхам Алиев подверг резкой критике действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ во время обсуждения двух антиармянских резолюцию в Совете Европы, заявив: «Как вам известно, одна резолюция по Сарсангскому водохранилищу была принята, а для принятия другой нам не хватило всего лишь четырех голосов. Проведенный нами анализ показывал, что обе резолюции свободно пройдут, у нас было достаточно информации об этом. Такую уверенность в нас вселили депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы… Однако грубое вмешательство сопредседателей Минской группы в работу Совета Европы привело к этой нелицеприятной ситуации. Они побывали в Совете Европы, оказали там давление на руководство Совета Европы, с тем, чтобы эта резолюция не была принята, якобы она создает проблему урегулированию конфликта. Мы воспринимаем это как провокацию».

В свою очередь пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян, комментируя заявление Ильхама Алиева отметил, что международное сообщество должно принять жесткую и решительную позицию в отношении Азербайджана. «Это уже постыдно. Озвучиваемые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым идеи, навешивание ярлыков на сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обзывание их «провокаторами» и представление посредников в качестве «врагов мусульман», попытки придать конфликту некую религиозную мотивацию, — все это свидетельствует о том, что Азербайджан выступает не один, за этой страной стоит Турция. А с учетом того, что у Турции имеются теплые отношения с террористическими организациями, Азербайджан использует это как козырную карту для внушения страха международному сообществу и оказания на него давления. Подобные проявления недопустимы, и международное сообщество должно предпринять адекватные шаги», — подчеркнул Бабаян.

Между тем, находящийся на саммите по атомной безопасности в Вашингтоне Ильхам Алиев 31 марта встретился с госсекретарем США Джоном Керри, который заявил, что США рассчитывают, что конфликт в Нагорном Карабахе будет улажен путем переговоров.

«Мы хотим видеть решение замороженного конфликта в Нагорном Карабахе путём переговоров», — сказал Керри.