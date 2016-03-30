Киев, 31 марта, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Неизвестные в Киеве бросили гранату в автомобиль депутата Верховной рады Владимира Парасюка. Об этом вечером 30 марта сообщил депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

ВО Свобода Депутат Парасюк во время очередной драки в Верховной Раде

«Судя по тому, что здесь вижу — покушение на убийство. Бросали гранату прицельно, но судя по всему, помешали ветки. В момент, когда он приехал домой, припарковался, бросили что-то по мощности как РГД», — написал депутат.

По его словам, граната не долетела до автомобиля Парасюка примерно 5 метров, взрыв приняла на себя соседняя машина.

Пресс-служба МВД Киева сообщает, что инцидент произошёл на бульваре Леси Украинки. В результате взрыва повреждено три автомобиля, никто из людей при этом не пострадал. Других подробностей в МВД не приводят.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на государственного или общественного деятеля. Сообщается, что полицией «предприняты все меры по розыску преступника».