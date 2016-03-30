Москва, 31 марта, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Информационная война на Западе ведётся не всем обществом, а конкретными людьми. Об этом 30 марта заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»), выступая в программе «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1.

Кукрыниксы. «Способны на любые акции цепные псы цепной реакции». 1980

«Один из приёмов информационной войны — поставить под сомнение то, в чём человек силён. В 100 случаях из 100 будет продемонстрировано знание предмета, поэтому я не советую этого делать. Информационная война не ведётся всем обществом, и на Западе много людей хорошо относятся к РФ, но война ведётся конкретными людьми», — сказал Никонов.

Он объяснил причины обострения информационной кампании Запада: «Приближаются выборы, и нужно постараться повысить градус напряжённости, потому что на выборах шансов никаких. Ничего у вас не получится! Российский народ этого не допустит».

Напомним, что ранее президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая отметила, что Запад не привык толерантно относиться к альтернативным точкам зрения и чужим ценностным установкам. По ее словам, информационная война, развязанная против России, «служит для большой цели, достижения условий для доминирования, продвижения имущественных и финансовых интересов».