Москва, 31 марта, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Антироссийская пропаганда не находит поддержки среди европейского населения. Об этом заявила в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия-1» 30 марта президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

«Информационная истерика против России начала усиливаться из-за побед России на международной арене и успехов в информационной политике. Но европейцам надоела концепция «если в поле выпал град, значит, Путин виноват». Они сами начали смеяться над этим», — отметила Нарочницкая.

«В Польше я проехала от Варшавы до Кракова в декабре и не увидела среди населения никакой русофобии и ненависти к России. Если бы учителя не приводили детей в Королевский дворец в Варшаве и не показывали там им единственную карту, где Смоленск — польский город, то русофобия бы присутствовала лишь как небольшое течение», — подчеркнула она.

«Не только западная литература, но наша литература, наше сознание всегда имело тягу к Европе. Мы — две половинки единого целого со своими особенностями. Но соединиться мы сможем, только признав взаимно ценность наших опытов», — добавила политолог.