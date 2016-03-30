Саратов, 31 марта, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина застрелил хозяина магазина в Саратове при совершении ограбления, после чего был задержан. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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По версии следствия, вечером 30 марта 25-летний местный житель пришёл в один из магазинов на улице Московской в Саратове, имея при себе огнестрельное оружие. Требуя передачи ему денег, мужчина выстрелил в 43-летнего хозяина магазина, а затем в его товарища.

«От полученных повреждений хозяин магазина скончался на месте, его товарищ не пострадал. Вместе с сотрудником полиции ему удалось задержать злоумышленника на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем», «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В рамках предварительного следствия следователями будет тщательно изучена личность подозреваемого, а также мотивы совершённого им преступления», — отметили в Следственном комитете.