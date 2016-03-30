Москва, 31 марта, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Даже в случае революции в России народ страны вернул бы прежние политические реалии на первых же выборах. Об этом 30 марта заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, выступая в программе «Специальный репортер» на телеканале «Россия 1».

politklubok.ru Визит лидеров российской оппозиции в посольство США. Слева направо: Дик Чейни, Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Оксана Дмитриева, Джозеф Байден, Нина Останина, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Гарри Каспаров. 10 марта 2011 года

«Все понимают, что в России революция невозможна. Если бы даже она была возможна, то население вернуло бы на выборах всё обратно», — сказал Кургинян.

Он напомнил о словах оппозиционеров Гарри Каспарова и Константина Борового: «Они всё время говорят о потере суверенитета, и никто не отмежёвывается от этого. Какие-то функции надо передать надзирающим органам, нужен проигрыш в войне, потеря суверенитета института. Всё это — не оппозиция, а типичная партия национальной измены, которая прямо говорит, что единственная сила, на которую она опирается, — оккупационные западные войска».

Кургинян уверен, что такая оппозиция желает лишь «оккупации и внешней администрации»: «Вопрос: остальные представители оппозиции это слышат, и они либо выскажут возмущение, либо они окажутся вместе с ними в одной лодке».