Москва, 31 марта, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Чтобы понять ситуацию в демократической стране, нужно пообщаться с теми, кто ею руководит. Об этом 30 марта заявил депутат Госдумы («Единая Россия») Вячеслав Никонов 30 марта, выступая в программе «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1.

Кукрыниксы. Позиция американской свободы. 1962

«В советское время советовали говорить с Анжелой Дэвис, поскольку мы с ней разделяем ценности. Когда ты имеешь дело с демократической страной вроде России или США, чтобы понять её политику, нужно поговорить с людьми, которые ею управляют, а не с теми, за кого народ даже не голосует», — сказал Никонов.

Он напомнил о союзниках России по всему миру: «Слушать маргиналов могут только те, кто блуждает в потёмках. Произошла инверсия: в СССР говорили и силе свободы и силе тоталитарного режима. А у меня ощущение, что РФ возглавляет свободу слова и свободу вообще, в отличие от Запада. Только в странах БРИКС у России союзников — 43% населения мира».