Богота, 31 марта, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес встретилась в Каракасе с делегациями Армии Национального освобождения (ELN) и колумбийского правительства. И обсудила с ними процесс установления мира в соседней стране. Родригес отметила, что этим жестом Венесуэла «делает исторический шаг в целях сохранения мира в регионе. А Боливарианское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро вносит свой вклад в счастье и благополучие народов континента», сообщает Prensa Latina

primicia.com.ve Делси Родригес — министр иностранных дел Венесуэлы.

Встрече делегаций представителей властей Колумбии и руководства Армии национального освобождения предшествовали три года и девять месяцев предварительных контактов. Именно это сделало возможным начало переговоров по урегулированию конфликта. Странами — гарантами выступают Венесуэла и Куба. Кроме того, в Каракас прибыли представители Эквадора и Чили, комментирует TeleSur.

Напомним, что с 2012 года в Гаване проходят официальные переговоры между властями Колумбии и FARC-EP, которые могут завершиться подписанием мирного договора в ближайшее время.

Армия Национального освобождения — это колумбийская леворадикальная террористическая организация, созданная в 1964 году. Это вторая по численности повстанческая армия после Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии Народа (FARC-EP). Идеология Армии Национального освобождения основана на марксизме, геваризме и «теологии освобождения». ELN была основана в 1964 году группой студентов, вернувшихся со стажировки на Кубе, которые намеревалась импортировать в Колумбию революционную модель Острова Свободы, писало ранее ИА REGNUM