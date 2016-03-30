Москва, 30 марта, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Запад не привык толерантно относиться к альтернативным точкам зрения и чужим ценностным установкам. Об этом заявила в программе «Специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия-1» 30 марта президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

russia.tv Наталия Нарочницкая — президент Фонда исторической перспективы

«Западу всегда был свойственен эгоцентризм: всё, что не похоже на нас, — это нечто нехорошее и даже не достойное соблюдения правил. Им нравятся те, чьи ценности ближе», — заявила она.

Между тем международное право основано на суверенном равенстве всех государств независимо от ценностей, подчеркнула политолог. Причина таких двойных стандартов заключается в том, что «Россия обманула ожидания, что превратится во второстепенную державу, не будет заботиться о своих интересах, будет делать всё, что скажет Валютный фонд», отметила Нарочницкая.

Информационная война, развязанная против России, «служит для большой цели, достижения условий для доминирования, продвижения имущественных и финансовых интересов», считает она. «Это век интернета, мобильных телефонов — некоторые даже шутят, что нынешние революции — это революции мобильных телефонов. Через интернет вкладываются стереотипы», — добавила она.