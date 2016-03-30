Латакия, Сирия, 30 марта, 2016, 22:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили в Сирийской Арабской Республике более 60 боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом сказано в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном сегодня, 30 марта.

mil.ru Самолёт ВКС России в Сирии

Также сообщается, что ВКС РФ нанесли авиаудары по 54 объектам террористов в Сирии. В ходе этих ударов уничтожено: одна зенитная установка, 18 автомобилей повышенной проходимости с вооружением, два хранилища горюче-смазочных материалов, три склада боеприпасов, шесть артиллерийских орудий и минометов, четыре пункта управления боевиков.

Также российский Центр примирения отмечает, что за минувшие сутки режим прекращения огня на территории Сирии в основном соблюдается. Зафиксировано шесть нарушений. Пять из них в провинции Алеппо, и один — в провинции Латакия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этой неделе сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ отбила у боевиков ИГ город Пальмира (Тадмор). Уже две группы российских саперов отправились в Пальмиру для разминирования. Режим перемирия не распространяется на террористические группировки.