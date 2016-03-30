Стамбул, Турция, 30 марта, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Турецкий волейбольный клуб «Галатасарай» (Стамбул) может быть наказан, если заявления российской волейболистки Татьяны Кошелевой о неподобающем поведении тренера турецкой команды во время игры с краснодарским «Динамо» подтвердятся. Об этом сегодня пишут «Известия».

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Поставили Малыша в угол

Сегодня в Стамбуле прошел первый матч женского финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Краснодарское «Динамо» проиграло стамбульскому «Галатасараю» со счетом 3:2.

Российская команда столкнулась с крайне агрессивным поведение со стороны турецких болельщиков. Фанаты «Галатасарая» вели себя крайне неадекватно. С трибун постоянно выкрикивались ругательства в адрес российских волейболисток, а также летел мусор.

Лидер краснодарского «Динамо» Татьяна Кошелева, которая из-за травмы не смогла принять участие в игре, но тем не менее присутствовала на матче заявила, что главный тренер «Галатасарая» Атаман Гюнейлигил показал ей неприличный жест.

На данный момент идет составление протокола супервайзера, который следил за матчем. В протоколе должны быть отражены все факты вопиющего поведения турецких болельщиков, а также тренера «Галатасарая». Затем может последовать официальное разбирательство дисциплинарной комиссии ЕКВ. По итогам расследования будет выбрано наказание турецкой команде, если факты нарушений подтвердятся.

Следующий матч финальной серии пройдет в Краснодаре 2 апреля. Организаторы уже заявили, что примут самые серьезные меры безопасности.

В Кремле не исключили официальной реакции руководства страны по поводу этого инцидента. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае подтверждения неподобающего поведения турецких спортсменов, болельщиков и тренера, последует официальная реакция российского руководства.