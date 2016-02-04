Каир, 30 марта, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Египет сформировал следственную комиссию по делу итальянского студента Джулио Реджени, который исчез 25 января в Каире, передает Al-Arabiya. Позднее полиция обнаружила его тело с признаками пыток и насилия. У итальянских СМИ были подозрения о том, что к убийству причастны силы безопасности.

lastampa.it Джулио Реджени — убитый итальянский студент.

На прошлой неделе египетская полиция заявила о том, что они вычислили криминальную группу, имеющую отношение к смерти Реджени. Четыре члена группировки были убиты, а в доме сестры одного из них был найден студенческий билет итальянского аспиранта.

«Учитывая то, что следы в деле убийства Джулио Реджени были обнаружены в разных местах, генеральный прокурор распорядился сформировать следственную комиссию в своем кабинете для продолжения расследования», — говорится в заявлении прокуратуры.

27 марта глава итальянского МВД Анджелино Альфано отметил, что по требованию Италии Египет согласился расширить расследование.