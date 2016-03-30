Багдад, 30 марта, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Несмотря на давление США с целью предотвратить коллапс крупнейшей плотины Ирака, Багдад не прилагает достаточно усилий для защиты иракцев, сообщает Reuters. В случае разрушения дамбы близлежащие города будут затоплены, что угрожает жизни тысячи людей.

alaan.tv «Плотина Сатддама»

В феврале иракское правительство подписало контракт на сумму в $296 млн с итальянской Trevi Group для укрепления Мосульской плотины. Однако Багдад не объявляет о конкретных планах по спасению людей в случае разрушения, и не дает населению инструкций о том, как реагировать при ЧП.

Должностные лица США говорят, что Багдад недостаточно серьезно воспринимает угрозу. Согласно опубликованному в конце февраля докладу американского правительства, от 500 тысяч до 1,47 миллионов иракцев, проживающих вдоль р. Тигр, «возможно не переживут» последствия наводнений, если не будут эвакуированы.

«Когда у вас есть большой риск опасности, необходимо быть уверенным в том, что население … проинформировано о том, что делать, когда это произойдет, и что они понимают, как они должны готовиться к этому», — говорит американский чиновник.

Иракское правительство не видит поводов для паники. Министр воды оценил в прошлом месяце шансы разрушения «Плотины Саддама» как 1 к 1000. По его словам, это «уровень риска, который присутствует во всех дамбах мира».