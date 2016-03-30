Москва, 30 марта, 2016, 19:16 — ИА Регнум. День космонавтики кинотеатры Москвы отпраздную показом отечественных фильмов о космосе. С 11 по 13 апреля в киносети «Московское кино» пройдут бесплатные киносеансы, встречи и мастер-классы, сообщает пресс-служба «МосКино».

Цитата из к/ф «Гагарин. Первый в космосе». реж. Павел Пархоменко. 2013. Россия Ярослав Жалнин в роли Гагарина

Программа организована в рамках празднования 55-летия со дня первого полёта человека в космос.

К показу будут представлены:

художественный фантастический фильм «Москва-Кассиопея» режиссёра Ричарда Викторова — картина является первой частью популярной дилогии о космосе «Москва-Кассиопея» — «Отроки во Вселенной». Главный герой фильма, гений точных наук Виктор Середа, проектирует полет к созвездию Кассиопеи. Его замысел остался бы просто задумкой, если бы не загадочный персонаж И.О.О. (Иннокентий Смокнутовский), который, как оказалось, действительно собирает команду для полета в космос.

Фильм был удостоен множества наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых и Премия за лучший фильм для детей на Всесоюзном Кинофестивале в Баку в 1974 году;

научно-фантастическая картина «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова. В малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет обнаруживает неизвестный космический корабль, и в нем — искусственного человека… Девушка Найя обладает уникальными способностями: может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, мановением руки отбрасывать от себя людей…

Сценарий к фильму написал известный советский писатель-фантаст Кир Булычёв, автор популярнейшего в 80-х годах детского фильма «Гостья из будущего» по повести «Сто лет тому вперёд»;

фильм-гипотеза «Дело Галилея. Вариации на тему», снятый режиссёром Ефимом Резниковым в 2015 году — картина об истории публикации Галилео Галилеем трактата «Диалоги о двух важнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой», и об истории взаимоотношений Галилея с папой римским Урбаном VIII;

биографическая драма «Гагарин» режиссера Павла Пархоменко — фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Лейтмотив «Гагарина» — борьба за право быть первым. В отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит, не знал никто.

Картина стала первым фильмом-биографией о Юрии Гагарине, на который дала согласие семья космонавта;

фантастическая драма «Корабль пришельцев» режиссера Сергея Никоненко с Олегом Табаковым в главной роли — фильм по мотивам повести Владимира Губарева «Легенда о пришельцах», в которой художественно интерпретированы реальные события вокруг неудачного запуска 4-го советского беспилотного корабля-спутника 22 декабря 1960 с двумя собаками на борту.

Специальная детская программа состоится 12 апреля в кинотеатре «Березка». В неё вошли «космический» мастер-класс для самых маленьких и просмотр советского мультфильма «Тайна третьей планеты»Романа Качанова — экранизация повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы». Этот же мультфильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Вымпел», где перед показом детей ожидает игровая программа и викторина.

13 апреля в кинотеатре «Юность» пройдёт открытая встреча с Героем СССР, летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным. Лавейкин трижды выходил в открытый космос во время пребывания на орбитальной станции «Мир», где работал с 6 февраля по 30 июля 1987 года.