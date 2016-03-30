Астана, 30 марта, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Эксперты Казахстана прогнозируют, что в 2016 году обменный курс составит в среднем 316 тенге (67 рублей) за 1 доллар США. При этом самые оптимистичные прогнозы дают профессиональные участники рынка ценных бумаг. По их мнению, доллар в 2016 году будет стоить 298,9 тенге (63,5 рублей), а самые негативные прогнозы у небанковских организаций — 342,8 тенге (72,9 рублей) за $1. Такие данные приводит Национальный банк Казахстана в отчете «Оценка рисков финансовой системы Казахстана», опубликованном сегодня на сайте регулятора.

nationalbank.kz Прогноз по цене нефти

«Оценка рисков финансовой системы Казахстана» — периодическое исследование Нацбанка, целью которого является получение мнений участников финансового рынка и практикующих экспертов в области экономики и финансов о рисках, присущих финансовой системе Казахстана. В данном исследовании приводятся основные риски 2015 года и ожидания по рискам в 2016 году. Опрос проводился в октябре 2015 года. Свои ответы на поставленные вопросы дали 107 респондентов, являющихся представителями высшего руководящего состава в банках второго уровня, страховых компаниях, небанковских организациях, а также участники рынка ценных бумаг. Помимо этого, в исследовании приняли участие практикующие эксперты и научные деятели в области экономики и финансов.

По результатам опроса, 5 рисков были определены как существенные для финансовой системы Казахстана. Среди низ глобальный риск, макроэкономический риск, кредитный риск, фондирование и риск ликвидности, а также риск, связанный с рынками финансовых и реальных активов.

«В 2016 году участники финансовой системы не ожидают концентрации глобального риска в той степени, которая могла бы оказать существенное влияние на финансовую систему. С другой стороны, по мнению респондентов, существенной угрозой для финансовой системы Казахстана в 2016 году будет являться дальнейшая концентрация макроэкономического риска. В реализации макроэкономического риска в наибольшей степени обеспокоены страховые организации, которые ожидают снижения дохода от страховых премий ввиду снижения благосостояния населения. Для банков приоритетной задачей в 2016 году останется управление фондированием и риском ликвидности. Респонденты не ожидают значительной корректировки курса национальной валюты, так как полагают, что потенциал корректировки достигнут, однако на фоне ухудшающихся макроэкономических событий существует вероятность инертного обесценения курса. Дополнительным существенным риском для банков будет являться кредитный риск. Участники финансовой системы ожидают концентрации кредитного риска в 2016 году в результате: снижения кредитования экономики и снижения платежеспособности населения и организаций. Кроме того, отсутствие качественных заѐмщиков будет усиливать конкуренцию на рынке кредитования. Еще один риск, который проявится в следующие 12 месяцев, будет риск, связанный с рынками финансовых и реальных активов. Участники ожидают значительного снижения цен на недвижимость и финансовые инструменты, обращающиеся на фондовой бирже», — говорится в отчете Нацбанка.

По мнению респондентов, в 2015 году одним из наиболее значимых факторов глобального риска, оказавшим значительное влияние на концентрацию внутренних рисков Казахстана в минувшем году, стало снижение цен на нефть. Среди прочих важных факторов участники опроса отметили продолжающийся российско-украинский конфликт, отягощенный взаимными санкциями между Россией и западными странами, а также конфликт в Сирии. Негативное влияние на экономику Казахстана, по их мнению, оказали также вступления в Таможенный союз, Евразийский экономический Союз и Всемирную торговую организацию, так как в стране отсутствуют адекватные механизмы защиты конкуренции.

Что касается 2016 года, то участники исследования предположили, что незначительное повышение цены на нефть позволит снизить давление на курс тенге и несколько стимулирует рост экономики Казахстана. При этом они отметили, что на увеличение или уменьшение глобального риска в 2016 году будут влиять разрешение конфликта в Сирии и на Украине, а также рост экономик стран ЕАЭС.

Что касается макроэкономического риска, то, по оценке респондентов, в минувшем году наибольшее влияние на него оказали, с одной стороны, снижение экспорта и замедление экономики Казахстана, с другой стороны, высокие девальвационные ожидания и корректировка курса национальной валюты в рамках перехода денежно-кредитной политики к режиму инфляционного таргетирования.

В 2016 году наиболее существенными факторами макроэкономического риска будут являться рост уровня инфляции и ухудшение благосостояния населения, полагают респонденты.

«Рост цен на импортные товары и услуги будет еще больше стимулировать рост уровня инфляции. В результате повышения уровня инфляции и прогнозируемой безработицы ожидается дальнейшее снижение потребительской и сберегательной активности, это, в свою очередь, негативно скажется на спросе на кредитные, депозитные и страховые продукты», — говорится в отчете Нацбанка.

Говоря о кредитном риске, респонденты заявили, что ожидают дальнейшего снижения уровня кредитования экономики, как в связи с отсутствием надежной клиентской базы, так и в связи с высокой процентной маржей, что негативно скажется на качестве активов финансовой системы.

Долларизация вкладов, дефицит ликвидности и значительное удорожание долгосрочного фондирования в национальной валюте стали наиболее существенными факторами 2015 года в категории «Фондирование и риск ликвидности». При этом участники опроса отметили, что в 2016 году они не ожидают значительной концентрации риска ликвидности, поскольку отсутствие стабильной долгосрочной базы фондирования и вероятность оттока депозитов ввиду снижения доходов реального сектора экономики не позволят банкам увеличивать темпы кредитования экономики в национальной валюте. При этом представители банков второго уровня выразили опасения, что в текущем году государство секвестирует программы поддержки бизнеса из-за дефицита бюджета.

Одним из значительных факторов риска, связанным с рынками финансовых и реальных активов, в 2015 году, по мнению респондентов, явился рост базовой ставки Национального банка Казахстана: «Завышенное значение базовой ставки хотя и приведет к укреплению национальной валюты и снижению инфляции в краткосрочном периоде, в целом будет иметь ряд негативных последствий, в том числе: еще большее сжатие кредитования экономики и последующее снижение качества ссудного портфеля банков; дальнейшее снижение ликвидности фондового рынка и цен на облигации, в особенности нефинансового сектора».

Здесь следует отметить, что сегодня, 30 марта, глава Нацбанка Данияр Акишев заявил, что условий для снижения базовой ставки пока не имеется.

Между тем, участники опроса полагают, что последующее удержание базовой ставки на высоком уровне совместно с секвестированием государственных программ поддержки и прекращением проведения Нацбанком операций валютно-процентный СВОП может существенно сказаться на стабильности финансовой системы Казахстана.

Напомним, что опрос проводился в октябре 2015 года. Тогда респонденты прогнозировали снижение базовой ставки до 13,7% к концу 2015 года и до 12,7% к концу 2016 года. Однако 16 марта текущего года Нацбанк страны оставил размер базовой ставки без изменений — 17%.

Что касается инфляции, то участники опроса предполагали, что в 2015 году она составит 8,8% (фактический уровень составил 13,6%), а в 2016 году — 9,4%. Между тем, сегодня Данияр Акишев заявил, что уровень инфляции к концу года не превысит 8%.

Что касается курса национальной валюты, то, как отмечалось выше, по мнению респондентов, он составит в среднем 316,1 тенге за доллар США. Помимо этого, участники опроса спрогнозировали рост цены на нефть в 2016 году до отметки 55,1 доллара за баррель, что должно привести к росту экономики Казахстана на 2,6%.