Ереван, 30 марта, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Ликвидированная в ноябре 2015 года в Ереване вооружённая группа планировала государственный переворот, под прицелом группы были органы государственной власти, в том числе резиденция главы государства, парламент, конституционный суд, а также общественное телевидение, которое было указано как «Эйфель». Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил первый заместитель начальника следственного управления Службы национальной безопасности Армении, глава следственной группы Микаэл Амбарцумян, сообщает news.am.

Photolure Глава следственной группы Микаэл Амбарцумян

Он уточнил, что переворот планировалось осуществить в начале декабря, а в поле зрения правоохранителей группа появилась в сентябре-октябре.

Были продемонстрированы также фотографии конфискованного у группы арсенала, одежды, в том числе полицейская форма. По словам представителя СНБ, установлены источники финансирования и вооружения. Члены группы использовали специальные номера, по которым связывались между собой. Номера были установлены и телефоны поставлены на прослушивание.

У членов группы обнаружены карты Еревана с указанием мест, где планировалось провести преступления, а также мостов и перекрестков, где должны были быть устроены заторы, чтобы не позволить своевременно прибыть на место правоохранительным органам. Обнаружена также страница с указанием имен членов группы, наименование выданного вооружения, клички. Члены группы также изучали расположение камер и работы охраны в государственных органах, действия охраны президента Армении. Обнаружены также снимки дома первого президента и офиса второго президента страны. С целью выяснения как работает охрана президента, глава группы лично проводил съемки посещения Сержа Саргсяна открытия церкви в Гюмри.

Касательно личности главы группы Микаэл Амбарцумян напомнил, что он провел много времени на Ближнем Востоке, был в Сирии. В ходе следствия установлено, что члены группы собирали данные о 147 лицах, в том числе депутатах, предпринимателях.

В деле имеется запись, которую планировалось показать в эфире после захвата общественного телевидения. Содержание послания представитель СНБ не сообщил. Обнаружено также письмо от 13 ноября на английском. Это послание планировалось направить посольствам, в нем послов приглашают на собрание в гостинице «Marriott» на следующий день. Работников посольств планировалось проинформировать, что произошло в стране, какие цели и программы у них есть.

На вопрос, планировалось ли покушение на президента, Микаэл Амбарцумян сказал, что некоторые члены группы предлагали такой вариант, однако глава группы по сути отклонил эти планы. В частности, идея состояла в покушении на самолет президента в районе аэропорта «Звартноц» во время поездки на встречу с президентом Азербайджана. «Мы изучили местность. Физически это было возможно сделать, но Артур Варданян не принял решения, все было на стадии обсуждения», — отметил представитель СНБ.

Касательно источника финансирования, представитель СНБ отметил, что он установлен, ему предъявлено обвинение. На организацию столь громкого преступления было выделено около 65 тысяч долларов. По делу проходят 33 человека. 28 арестованы. 5 отпущены в ходе следствия.

25 ноября 2015 года, в результате оперативных мероприятий соответствующих органов Службы национальной безопасности (СНБ) Армении была раскрыта и обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала серию тяжких преступлений на территории Армении.

В 2015 году бывший житель Еревана, ныне проживающий заграницей Артур Варданян прибыл в Армению, создал и возглавил преступную группировку. Было приобретено большое количество оружия, которое было спрятано в арендованном для этих целей особняке в ереванском районе Норка.

В ходе обыска 25 ноября сотрудники полиции обнаружили разного вида автоматы, пистолеты, гранатометы, в том числе типа «муха», а также гранаты, взрывчатые вещества и устройства, средства связи, военное обмундирование, в том числе бронежилеты. В момент обыска в доме во главе с Артуром Варданяном находились 9 членов группировки, которые были задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.