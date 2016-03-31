Владивосток, 31 марта, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В приморском городе Находка санитарки «Краевого противотуберкулёзного диспансера №4» на себе выносят трупы пациентов. Руководство медицинского учреждения услуги катафалка финансировать нужным не считает. Местному персоналу приходится работать с проблемными людьми — зачастую бомжами — в условиях отсутствия памперсов и перчаток. Единственное средство, которое в диспансере всегда найдётся в избытке, это хлорка. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала бывшая санитарка Ирина Быкова. У главного врача диспансера другое мнение.

Общественная организация «Надежда» Краевой противотуберкулёзный диспансер в Находке

По словам Ирины Быковой, в противотуберкулёзный диспансер Находки в 2010 году её привела подруга. Женщина очень долго привыкала к ужасным условиям труда и каждый день собиралась увольняться. Работала сутки через сутки или сутки через трое, при этом получала не больше 18 тысяч рублей.

«Многое, конечно, зависит от самих пациентов. Приличные люди туда попадают крайне редко, в основном отлёживаться приходят «гниющие» и люди, которые «ходят» под себя, бомжи. Больные харкают на пол, марлевые повязки не одевают, воруют постельное бельё, оскорбляют персонал и хамят. Некоторым не во что переодеться, поэтому санитарки не только носят из дома старое постельное бельё, но и одежду пациентам. Матрасы гниют, так как пациенты говорят, что им жёстко спать на одном, и кладут их по три. Это всё не успевает сохнуть», — рассказала экс-работница диспансера.

Централизованной столовой в учреждении нет, а пациенты самостоятельно ленятся спускаться на цокольный этаж за едой, поэтому санитаркам, помимо своих прямых обязанностей, приходится выполнять ещё и функции разносчиц. При этом, как отмечают сами женщины, мойщица туалетов с едой бегать не должна.

Ирина Быкова также подчеркнула, что руководство этого диспансера санитарок держит в основном пьющих, а также тех, кому уже за 70 лет. Молодые девушки на такую работу идти отказываются, тем более к 2016 году там стали зарабатывать при аналогичных нагрузках еще меньше: по 14 тысяч рублей. При этом свои «бытовки» санитаркам ремонтировать пришлось за собственные деньги.

«Дошло до того, что санитаркам на себе приходится выносить покойников, а их много. Две санитарки должны труп замотать, сложить на носилки, спустить с третьего этажа и отвезти в морг. Для этих целей должен выделяться катафалк, но платить за него никто не хочет. Всё руководство заседает во Владивостоке, и хочу сказать, Владивосток и Находка — это два разных государства. Там другой режим, есть охрана, даже зарплаты почему-то иначе начисляются. В Находке же учреждение превратилось в общагу-малосемейку», — рассказал бывшая санитарка.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM главный врач «Приморского противотуберкулёзного диспансера» Виталий Солодовников опроверг большую часть сказанного экс-сотрудницей находкинского филиала, считая, что информация не соответствует действительности. По его словам, за последнее время сделать удалось многое: и отремонтировать большинство помещений, и обустроить кухню.

«Признаём, что где-то недоработки есть. То, что показано на фотографиях, — лишь малая часть. Последующий ремонт включён в план: и администрация Находки идёт навстречу с финансированием, и местный главврач подключает спонсоров. Действительно, к сожалению, штата у нас не хватает, в противотуберкулёзный диспансер мало кто хочет идти. Эпизод, что труп вынести помогли, может, и был. У нас в головном офисе, например, тоже нет лифта. Если человек умирает в реанимации, персонал выносит его на руках со второго этажа. Я сам врач высшей категории, нейрохирург, у меня 15 лет трудового стажа, и понимаю, что это нормальный рабочий процесс. Я готов приехать в Находку и пригласить журналистов, чтобы показать, как всё обстоит на самом деле», — пояснил Виктор Солодовников.