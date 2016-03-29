Москва, 29 марта, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Фантастические ужасы 80-х снова выходят на большой экран. 9 апреля в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится специальный показ режиссерских версий «Чужих»Джэймса Кэмерона и «Чужого»Ридли Скотта. Фильмы будут транслироваться в оригинале с субтитрами, сообщают в компании «Иноекино», организующей показ.

Цитата из к/ф «Чужие». реж. Джеймс Кэмерон. 1986. Великобритания, США Разговоры

Культовые научно-фантастические картины оказали существенное влияние на жанр научно-фантастического хоррора и мировой кинематограф в целом.

«Фильмы «Чужой», «Чужие» и дальнейшие интересны и как первые чистые образцы жанра с его «саспенсом», «аниматроникой», динамикой монтажа… И как образцы «классической» американской драматургии боевика, где «простые космические работяги» сталкиваются со инфернальным злом, а сильная женщина ведёт всех за собой, спасая кошечек и детей под пафосную музыку в финале», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM кинообозреватель Дмитрий Тёткин, —

«Где-то между галактикой «шедевр классики» и галактикой «дурной вкус» — живёт абсолютное мировой зло. Многомиллионные кассовые сборы напоминают нам о том, что нам всё ещё есть чего бояться. Страшные твари, которые страшней, чем все тараканы, жуки, черви и слизни нашего детства под микроскопом… Парадоксальность фильмов ужасов в том, что они возвращают человека к ощущению безопасности и контроля над тревогой. Ведь всем хочется пугаться с уверенностью, что всегда можно от этого «сказочного ужаса» отказаться и выйти из зала… Пульт дистанционного управления от страха. Так зачастую фильмы ужаса и смотрят: особенно дети и женщины… С перерывами и перемотками».

«Чужой» был снят в 1979 году малоизвестным на тот момент режиссёром Ридли Скоттом. По сюжету, экипаж космического корабля ловит неопознанный сигнал с неизвестной планеты и, приземлившись, обнаруживает повсюду гигантские коконы. Вскоре астронавты понимают, что столкнулись с инопланетным монстром-убийцей.

Лента 1979 года послужила началом серии фильмов, главную роль в которых играла Сигурни Уивер (офицер Элен Рипли), и других произведений: книг, компьютерных игр, комиксов и игрушек, а также началом серии «пересечения вымыслов» — «Чужой против Хищника», в рамках которой было выпущено два фильма, большое число комиксов и видеоигр.

Напомним, в настоящее время Ридли Скотт работает над новым фантастическим триллером франшизы — «Чужой: Завет». По задумке создателей картина станет началом новой трилогии, которая напрямую связана с оригинальным «Чужим».

Второй частью «Чужого» стал фильм «Чужие», за съёмки которого взялся молодой Джэймс Кэмерон, уже успевший к этому времени прославиться созданием легендарного «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером. Фильм «Чужие» был выпущен в 1986 году, и по мнению многих зрителей и кинокритиков получился не хуже первой части. Фильм получил два «Оскара» за Лучший монтаж звука и Лучшие визуальные эффекты, восемь премий Сатурн и множество других наград.