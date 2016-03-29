Чебоксары, 29 марта, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Чувашии открыли памятник Человеку труда. Первое монументальное изваяние в честь объявленного региональными властями «Года человека труда» представляет собой раскидистый дуб с замысловатой геральдикой на постаменте. Редкостная метафоричность образа трудового человека в камне властями никак не объясняется, имена его авторов не сообщаются. В официальных релизах — только фоторепортаж с участием и.о. министра культуры республики Константина Яковлева, вице-спикера парламента и главного чувашского единоросса Николая Малова. Глядя на эту композицию из фотосессии, можно констатировать, что дубов в Чувашии стало больше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Справа налево: Николай Малов, Константин Яковлев

Открытие «трудового» памятника состоялось в Цивильском районе, который в этом году стал главной площадкой празднования в Чувашии Дня работника культуры. В релизе Минкультуры скупо сообщается об участии в мероприятиях и.о. министра Константина Яковлева, на сайте регионального отделения «Единой России» приведена цитата лидера чувашских единороссов Николая Малова, который заявил, что это «дань тем, кто стоял у истоков развития Цивильского района, кто и сегодня на трудовом посту».

В администрации Цивильского района ИА REGNUM комментарии получить не удалось, в том числе по авторству проекта. При этом стоит отметить, что в 2014 году Цивильск был в центре федерального информационного внимания в связи с установкой 3-метрового памятника Дворнику, который задумали и воплотили в жизнь заключённые, отбывающие наказание в исправительной колонии неподалёку. Возможно, и этот дуб — их творение, поэтому чиновники постеснялись афишировать, исключив всякого рода ассоциации и инсинуации.

Дуб как памятник не остался незамеченным на форумах, обрастая комментариями, гипотезами и дискуссиями. Пользователи задаются вопросами о том, «с кем в Чувашии рабочих людей ассоциируют чиновники», высказывают предположение: «дуб, потому что он есть на гербе и флаге района», а «за такую з/п по Чувашии надо памятник ставить». Некоторые каменный дуб сравнивают с пушкинским Лукоморьем, прогнозируя, что в скором времени здесь должны появиться Русалка и Кот учёный.

В общем, народ ждёт следующих монументальных проектов и участников церемоний открытия.