Барнаул, 29 марта, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Центр реабилитации слепых, располагающий на всю Россию всего двумя филиалами — в Курской области и Алтайском крае, вынужден остановить работу по причине прекращения финансирования из федерального бюджета. Без надежды на социально-психологическую реабилитацию и обучение профессии могут остаться около 280 тыс. незрячих. Дело в том, что с принятием правительством РФ поправок в «Правила предоставления субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» с 15 января 2016 года финансирование центра фактически прекратилось. А других организаций, где слепых людей обучают профессиям, работают с ними по программам социальной и психологической реабилитации, несмотря на большую востребованность, в России нет.

Бийский филиал ЦРС ВОС Реабилитанты Бийского Центра реабилитации слепых

«Будем жить в долг»

Попасть в Центр реабилитации слепых непросто: жители самых разных регионов ждут своей очереди от двух до четырёх лет. Ведь в совокупности алтайские, курские и подмосковные специалисты способны принять не более 600 человек в год. Об этом ИА REGNUM сообщил директор Бийского филиала ЦРС ВОС Анатолий Астанин.

Поэтому на Алтае, узнав о проблемах с финансированием, предпочли не закрываться, а жить «в долг» — чтобы не лишать незрячих людей последней надежды на социализацию и получение профессии. Но на сколько коллективу хватит терпения работать бесплатно, не оплачивая «коммуналку», и хватит ли продуктов для питания реабилитантов, директор сказать не берется.

Тем не менее в апреле бийский центр продолжит работу. Возможность научиться обслуживать себя в быту и получить профессию получили 50 незрячих людей.

«С начала года накопилось уже 6,5 млн рублей долгов по «коммуналке» и зарплате. Правдами и неправдами договариваемся с коммунальщиками, Водоканалом, энергетиками о реструктуризации долгов и стараемся гнать плохие мысли о будущем центра. Пропитание для наших подопечных еще не закончилось: капусту, мясо и картофель запасли еще по осени. Хотя шансов на благополучный исход всё меньше. Закроемся — и у слепых не останется выбора между интернатами и самостоятельной жизнью», — проинформировал Анатолий Астанин. По его словам, о прекращении финансирования никто заранее не уведомлял.

«Прислали только постановление правительства РФ от 15 января 2016 г. № 5 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций». Согласно этому документу, мы больше не вправе рассчитывать на финансирование из федерального бюджета, которое выделялось нам раньше. Годовой бюджет нашего филиала составляет 32 млн рублей. На эти средства по квотам мы помогали даже не 170, а 180 реабилитантам. Спрос большой, а специалистов, способных помочь незрячим, в России очень мало», — пояснил Анатолий Астанин.

«Делаем все, что в наших силах»

Центр реабилитации помогает незрячему человеку стать самостоятельным, научиться ориентироваться на улице и в быту, без посторонней помощи готовить и делать уборку дома. Одним из тех, кто получил в бийском центре необходимые навыки, стал участник новоуральского отделения ВОС Виталий Монтяков. Его впечатления о пребывании на Алтае сайт «Нашей городской газеты» опубликовал всего несколько дней назад.

«Я в первую очередь поехал в бийский ЦРС для того, чтобы научиться ориентированию в пространстве и различным вещам, нужным в быту: приготовить еду, зашить футболку или заколотить пару гвоздей… Получилось так, что научился не только этому, теперь и красоту из бисера плету. Вообще, в ЦРС обучают ориентированию в пространстве (хождение с белой тростью в этом ориентировании занимает важнейшее место, но на самом деле это целый комплекс навыков: надо уметь запоминать ориентиры с помощью звуков и даже запаха). Вторым очень важным предметом является домоводство — я научился пришивать пуговицы, готовить, могу футболку не только постирать, но и погладить… Еще там есть столярная мастерская, где как раз учат забивать гвозди, пилить, строгать, сверлить и т.д. (мои шкатулки как раз оттуда). На занятиях по рукоделию учат вязать крючком и спицами или плести макраме; ну, и уже факультативом идет бисероплетение. ЦРС помог стать мне намного самостоятельнее, увереннее в себе; я стал больше общаться, даже в Екатеринбург переехал», — поделился мнением Виталий Монтяков.

Увы, но эти 50 реабилитантов, которые проходят сейчас обучение в бийском центре, могут стать последними. Очевидно, что специалисты, которые держатся сейчас на голом энтузиазме, рано или поздно разбегутся. Власти Алтайского края хоть и знают о проблеме, но помочь бийскому центру, по сути, не могут.

«У регионального бюджета нет полномочий финансировать организацию, которая существует на средства федерального бюджета. Единственное, что в наших силах — попытаться включить бийский филиал в программу содействия трудоустройству, реализуемую по линии Алтайкрайсоцзащиты. Этот вопрос сейчас обсуждается. Ну и ход рассмотрения обращений к представителю полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе и в другие инстанции мы контролируем», — пояснила депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Ильюченко.

Между тем те, кто обеспокоен закрытием центра реабилитации, собрали уже несколько тысяч подписей под обращением, опубликованным в интернете. Создал петицию екатеринбургский активист ВОС Сергей Сырцов. Он тоже считает, что происходит действительно большая беда: специалисты с уникальным опытом останутся без работы, а инвалиды, нуждающиеся в реабилитации, останутся без их помощи.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Бийского филиала ЦРС ВОС Анатолий Астанин также поведал, что все обращения и доводы руководства Всероссийского общества слепых о фактическом уничтожении центра реабилитации остались неуслышанными. И что надеяться осталось разве что на апрельскую «Прямую линию с президентом».

Директор полагает, что ему, может быть, удастся напрямую задать вопрос Владимиру Путину: «В последние годы много говорится о доступной среде, о равных возможностях, об интеграции инвалидов в общество. Тогда почему, перечёркивая все это, происходит прекращение финансирования Центра реабилитации слепых? Для кого будет «доступная среда», если у слепых людей не будет возможности учиться ею пользоваться?»

Справка:

Учебное заведение для взрослых слепых в г. Бийске было организовано в 1953 году. Учредителем и финансистом выступало Всероссийское общество слепых в лице президиума ЦП ВОС. По решению президиума вновь образованное учебное заведение получило название «Сельскохозяйственная учебно-производственная мастерская».

Бийская УПМ обслуживала зону Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Профшкола готовила слепых по 4 профилям: столяры, бондари, шорники и рабочие по изготовлению хозяйственных веревок.

Уже в первые годы своей деятельности Бийская профшкола, подобрав квалифицированных мастеров профессионального обучения, хорошо овладела методами трудового обучения инвалидов по зрению избранным профессиям. Ежегодно все поступившие на обучение сдавали экзамены и получали удостоверение о присвоении им квалификации. Однако, несмотря на достаточно высокое качество профессиональной подготовки, значительная часть выпускников профшколы не закреплялась на работе в совхозах и колхозах. Большинство слепых стремилось попасть на работу в города.

Поэтому X съезд ВОС обратил внимание своих предприятий и организаций на необходимость качественного трудоустройства слепых и принял решение устраивать их на работу, как правило, после прохождения ими курса элементарной реабилитации в специально создаваемых школах восстановления трудоспособности слепых (ШВТС). Позднее, в 1996 году, Президиум ЦП ВОС принял решение о переименовании Бийской ШВТС в Центр реабилитации слепых.

С самого начала существования Бийского реабилитационного учреждения ЦП ВОС постоянно проявляло заботу о материальной базе. За последние годы значительно улучшилось оснащение учебных кабинетов и мастерских, проводился капитальный ремонт зданий и сооружений, ежегодно проводится текущий ремонт.

В 2002 году прошла реорганизация ЦРС им. М. Н. Наумова путем присоединения к Волоколамскому Центру реабилитации слепых (НОУ ЦРС ВОС) и переименование в Бийский филиал им. М. Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», сокращенное наименование Бийский филиал НОУ ЦРС ВОС. С 2003 года Бийский филиал финансировался из федерального бюджета РФ.