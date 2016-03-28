Калининград, 28 марта, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 28 марта, посетил в Калининградской области старинную крепость Пиллау, распорядившись создать на её базе музейно-исторический комплекс Вооружённых сил России. ИА REGNUM знакомит своих читателей с цитаделью, которая до сих пор таит много тайн.

Игорь Зарембо Вход в крепость Пиллау пока запрещён

В июле 2016 года крепости, расположенной в городе Балтийске, исполняется 390 лет. Сами балтийцы зовут её «шведской» в память о короле Густаве II Адольфе, по приказу которого в 17-м веке на берегу Балтики была заложена эта цитадель. Тогда шла череда польско-шведских войн, и «Снежный король», как прозвали Густава его современники, оккупировав герцогство Пруссия (в те времена являвшемся вассалом Речи Посполитой), распорядился сразу же начать строить крепость.

Через несколько десятков лет, после заключения перемирия со Швецией, недостроенную крепость выкупили жители Пиллау за, как свидетельствуют архивы, 10 тысяч талеров. Фортификационное сооружение имеет форму звезды, что отчётливо видно из космоса (см. снимок). Каждый из пяти бастионов у немцев носил своё название: Альбрехт (в честь великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта Бранденбургского), Пруссия, Кёниг (король), Кёниген (королева) и Кронпринц.

Шведская цитадель испокон веков служила военным. Известно, что Пётр Великий, будучи в Восточной Пруссии в конце 17-го века, обучался бомбардирскому искусству именно в крепости Пиллау. В историко-краеведческом издании «Серебряный осётр в золотой короне», вышедшем в Балтийске несколько лет назад, читаем:

«Петру I запомнилось звёздное очертание крепости. Нетрудно предположить, что в дальнейшем, работая над чертежами Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, он не мог не вспоминать о Пиллау. Несмотря на серьёзные отличия, обе крепости во многом похожи друг на друга».

В Великую Отечественную войну портовый город Пиллау красноармейцы взяли за три дня. Хотя здесь было сосредоточено до 40 тысяч немецких солдат, трёхмесячный запас продовольствия и патронов, а на стенах домов висели плакаты: Wir kapitulieren nie! («Мы не капитулируем!»), Sieg oder Sibirien! («Победа или Сибирь!»)

Калининградский историк Сергей Якимов обнаружил в архивах любопытный штрих, связанный со взятием крепости нашими войсками. В донесении Военного совета 3-го Белорусского фронта, поступившем в конечном итоге в Москву, была зачеркнута карандашом следующая фраза:

«…к исходу дня 25.04.45 г. наши части вели бой по уничтожению противника, изолированного в крепости непосредственно западнее Пиллау».

И когда 25 апреля над Красной площадью гремел салют в честь взятия города Пиллау, наши солдаты готовились к штурму цитадели. К счастью, выбивать немцев не пришлось. После того, как полковник Водовозов направил в цитадель двух пленных с ультиматумом, вражеский гарнизон вывесил белые флаги.

После войны в шведской крепости разместились части Балтийского флота и вход на территорию памятника архитектуры и истории европейского масштаба был запрещён. Здесь до сих пор сохранились названия казарм на немецком языке, а также изображения гербов.

В 90-е годы форт несколько раз попадал в газетную хронику, чаще всего, из-за разных, порой неожиданных, находок. Дело в том, что форт имеет разветвлённую систему подземных ходов, а многие казематы оказались и вовсе замурованными. Руки до них начали доходить только спустя десятилетия. Например, военные обнаружили в одном из сводчатых помещений… склад бочек с засоленными помидорами полувековой давности.

Краеведы не исключают, что в наглухо заваленных подвалах до сих пор хранятся сокровища, которые пытались морем вывезти фашисты весной 1945 года, в том числе знаменитая Янтарная комната. Однажды на досуге офицеры Балтфлота даже пробили дырку в потолке одного из полуподвальных помещений в поисках немецких военных сейфов…