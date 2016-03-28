Гонконг, Китай, 28 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В мировой прокат выходит новый фильм китайского режиссёра Саммо Хунга, знаменитого постановщика боевых сцен в кино. Боевик «Старый телохранитель» появится в кинотеатрах Китая, Тайвани и Малайзии 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Многие сцены фильма сняты в России, но выйдет ли «Старый телохранитель» в российский прокат, пока не известно.

Постер №3

На днях в сети появились новые постеры фильма с Собором Василия Блаженного на обложке, однако, сам фильм снимали не в Москве, а во Владивостоке. Сцены ставили на центральной площади города и возле гостиницы «Версаль». Также в картине фигурирует дорога на Новоникольск под Уссурийском.

Напомним, 8 января кинокомпания Edko Films представила первый трейлер фильма. Судя по видео, Саммо Хунг в свои 64 пребывает в отличной форме и возвратится на экраны в своей бессменной роли кунг-фу-бойца.

По сюжету знаменитый в прошлом телохранитель живёт в маленьком городе где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы он винит себя в исчезновении внучки. Однажды он знакомится с девочкой-цветочницей, отец которой пристрастился к азартным играм и переступил дорогу бандитам. События принимают серьёзный оборот: девочку похищают. И старый, но всё ещё сильный духом и пока что не растерявший навыков телохранитель сделает всё, чтобы спасти её.

Саммо Хунг — хороший друг Джеки Чана и постановщик хореографии его боёв, работал с режиссёром Джоном Ву, снимался с Брюсом Ли. В 1980-х сыграл значительную роль в формировании жанра кунг-фу-боевика. На сегодняшний день Саммо Хунг сыграл более, чем в 160 фильмах и сам срежиссировал около 30 картин. Известен по сериалу «Китайский городовой», где исполнил роль Саммо Ло, «суперкопа» из Шанхая. Как режиссёр прославился благодаря картинам «Закусочная на колесах» 1982, «Проект А» 1983, «Мистер Крутой» 1996 с Джеки Чаном в главной роли. Сегодня Саммо Хун — одна из самых влиятельных фигур в гонконгском кинематографе.

В «Старом телохранителе» также снимались Энди Лау, Цуй Харк, Юэнь Бяо и Уильям Фэн. Продюсерами выступили Айви Хо и Уильям Конг.