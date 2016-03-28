Воронеж, 28 марта, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Воронежский государственный академический театр драмы имени А. Кольцова в ночь с 26 на 27 марта отыграл несколько необычных представлений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рамках мероприятия «Ночь в театре», которое было приурочено ко Всемирному Дню театра, воронежцы смогли пройтись по театру с экскурсией, посмотреть на репетицию и даже самим попробовать свои силы на сцене.

Павел Ищенко Воронеж, «Ночь в театре». Драмтеатр имени Кольцова

В 21:15 на фасаде здания театра появилась необычная подсветка — «световое шоу» с музыкой подготовили специально к празднику. После этого в театральную кассу выстроилась огромная очередь за пригласительными билетами, без которых провести «Ночь в театре» было нельзя.

Сами сотрудники драмтеатра признались, что такого внимания к мероприятию не ожидали — вместо двух запланированных сеансов в 22:00 и 23:00 театр принял четыре группы посетителей, последние из которых отправились на экскурсию только в 1:00.

Финалом мероприятия стал репетиция, которую провел на большой сцене художественный руководитель театра Владимир Петров со зрителями.