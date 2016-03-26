Воронеж, 26 марта, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Более сотни кукол и сувениров из разных стран, а также исторические костюмы разных эпох и иллюстрированные издания о создании игрушек — все это можно увидеть до конца апреля в главном корпусе Воронежского государственного университета в Музее истории ВГУ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 25 марта там открылась выставка «Путешествие в мир грез», экспонатами которой стали предметы из личной коллекции ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка кукол и сувениров из личной коллекции ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, каталог

По словам ректора, собирать кукол он и его супруга начали после того, как у них родилась дочь. Основой выставки стали куклы и сувениры, привезенные ректором из путешествий, поэтому многие куклы одеты в национальные костюмы.

«Разрозненные покупки кукол для дочки со временем превратились в настоящую «охоту» за ними. Мы стали искать характерные куклы, отражающие культуру того или иного народа, той или иной страны, причем, каждая имеет свою историю появления в нашей коллекции. Кукла, как живое существо, требует к себе особого внимания, любования, поэтому, я думаю, им в нашем музее, за стеклом, хорошо. Надеюсь, что посмотрев на многообразие национальных красок, посетители выставки захотят побывать в тех или иных странах, лучше учиться, стажироваться за границей, делать карьеру», — рассказал Дмитрий Ендовицкий на церемонии торжественного открытия выставки.

Также в экспозицию вошли исторические костюмы, выполненные учениками МБУДО ЦДО «Реальная школа», и тематические иллюстрированные издания из фондов Зональной научной библиотеки ВГУ — об изготовлении кукол и их значении в культуре разных стран, об истории костюма. Как сообщает пресс-служба ВГУ, выставка продлится до конца апреля.