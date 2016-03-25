Москва, 25 марта, 2016, 22:53 — ИА Регнум. «Милый Ханс, дорогой Пётр»Александра Миндадзе получил премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации лучший фильм. Церемония награждения состоялась сегодня, 25 марта в Москве, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

Цитата из к/ф «Милый Ханс, дорогой Петр». реж. Александр Миндадзе. 2015. Россия, Германия Друг

Помимо главной награды картина была удостоена приза за лучшую режиссёрскую работу (Александра Миндадзе), лучший сценарий (Александра Миндадзе) и лучшую работу оператора (Олег Муту). Якоб Диль, сыгравший Ханса, получил премию за лучшую мужскую роль.

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В номинации лучшая работа художника приз достался фильму «Ангелы революции» Алексея Федорченко — награду получили Алексей Федорченко и Артем Хабибулин. Ещё одна премия фильму досталась в номинации лучший актёр второго плана (Олег Ягодин).

Приз за главную женскую роль был вручен актрисе Яне Трояновой, сыгравшей Ленку Шабадинову в новогодней комедии «Страна Оз». Инна Чурикова, исполнившая в той же комедии роль матери Диванных воинов, получила премию, как лучшая актриса второго плана.

Актриса и режиссер-дебютант Наталья Кудряшова, снявшая фильм «Пионеры-герои», была удостоена премии за лучший фильм-дебют.

Лучшим анимационным фильмом была признана картина Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса».

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Лауреатом премии «Голос» молодых кинокритиков стал фильм «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе.

Справка ИА REGNUM:

Национальная премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Премия основана в 1998 году тогдашним президентом Гильдии Мироном Черненко.

Слон — священное критическое животное, исторически являющееся официальным символом Гильдии. Согласно мифу, Слон вытаптывает антихудожественные побеги, а также поливает и удобряет побеги художественные.