Москва, 25 марта, 2016, 21:43 — ИА Регнум. С 25 по 27 марта в московском центральном выставочном зале «Манеж» проходит московский культурный форум (МКФ) — 2016. Как заявил на открытии глава департамента культуры Александр Кибовский, за три дня пройдет более 1000 мероприятий. Среди них «День работника культуры», «Ночь театров», мастер-классы, кинопоказы, театральные постановки, выставки и инсталляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков и Владимир Наумов на Московском культурном форуме

Глава департамента отметил, что программа форума состоит из деловой части, в которой примут участие известные деятели культуры, а также фестивально-образовательной части.

В рамках МКФ прошло закрытое заседание организационного комитета по проведению Года российского кино в Москве. Как заявил заместитель руководителя департамента культуры города Владимир Филиппов, в столице появятся киносцены для показов фильмов в выходные дни. «После майских праздников у нас будет как минимум пять киносцен в центре Москвы», — уточнил он.

По словам Филиппова, к мероприятию учреждена специальная премия от городской мэрии «За создание образа Москвы в киноискусстве», которую вручат в ходе фестиваля. В свою очередь, кинорежиссер Игорь Угольников предложил внедрить практику повторного проката российского кино.

На встрече присутствовал и президент ММКФ, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он обратился к заммэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову с просьбой убрать временный трубопровод, который несколько месяцев препятствует входу в кинотеатр Октябрь на Новом Арбате. В итоге к демонтажу труб приступили уже к концу мероприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на открытии форума мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 2015 год культурные мероприятия в столице посетили порядка 60 млн москвичей.

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