Екатеринбург, 6 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт строительству жилого микрорайона Новокольцовский. Церемония закладки первого камня состоялась 6 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Масштаб этого проекта для области грандиозный. Здесь очень красивое место, активно развивается территория, построен один из лучших в стране центров Экспо. А теперь реализуется следующий этап — подготовка ко Всемирным студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Возводится деревня Универсиады. Комплексное развитие территории, конечно требует строительства жилья. Особенно в свете того, что перед нами стоит серьезная задача — в этом году построить 85 миллионов квадратных метров по стране», — сказал Ирек Файзуллин.

Отметим, что Новокольцовский — многопрофильный район на юго-востоке Екатеринбурга. Он будет примыкать к деревне Универсиады и выставочному центру Екатеринбург-ЭКСПО. В него войдут жилая, производственная, общественно-деловая зоны. Общая площадь микрорайона составит 612 гектаров. В жилой части планируется возвести 600 тысяч квадратных метров жилья, две современные школы, четыре детских сада. Поликлиника разместится в перепрофилированном медицинском центре, который возводится на площадке деревни Универсиады. Проект реализует компания «Синара-Девелопмент», являющаяся генподрядчиком строительства Деревни Универсиады.

Новокольцовский может стать примером комплексного освоения территории для других городов Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

«Здесь у нас решается несколько задач. Во-первых, это комплексная застройка, во-вторых, создаётся инфраструктура для важного международного мероприятия, в-третьих, — это решен вопрос о наследии Универсиады. Здесь есть четкая концепция, согласно которой территория будет использоваться Уральским федеральным университетом. Проект во всех отношениях важный, его значение трудно переоценить», — пояснил Владимир Якушев.

«Новокольцовский — это флагманский район замкнутого цикла. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура, чтобы жителям не было необходимости ездить в другие районы за какой-либо услугой. В проекте всё это есть. В скором времени в Екатеринбурге стартует развитие ещё нескольких подобных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Правительство России и федеральное министерство строительства и ЖКХ уже выпустили новый инструмент поддержки — инфраструктурное меню, которое позволит сделать большой шаг в комплексном освоении территорий. В ближайшую пятилетку мы уже увидим отдачу от этих проектов», — отметил Евгений Куйвашев.

В мероприятии также приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

«Благодаря федеральной и региональной поддержке мы реализуем этот проект. Нам очень близка идея того, что новый микрорайон будет самодостаточным. В Екатеринбурге уже реализуется несколько таких проектов — это Академический и Солнечный. Опыт екатеринбургских строителей показывает, что им по силам решать такие задачи», — сказал Дмитрий Пумпянский.

Участники церемонии оставили автографы на именных кирпичах и уложили их в первую кладку стены будущего дома. Скоро на этом месте вырастут первые дома микрорайона. Два жилых комплекса площадью 32 тысячи квадратных метра будут сданы уже в 2023 году.