Варшава, 24 марта, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Власти польского города Пенежно инициировали снос стелы на месте гибели полководца Великой Отечественной войны Ивана Черняховского. Об этом на своей странице в соцсети сообщила сегодня, 24 марта, глава Агентства по международному сотрудничеству Калининградской области Алла Иванова, разместив снимок с места акта вандализма.

Фото Аллы Ивановой Демонтаж стелы на месте гибели Ивана Черняховского в польском городе Пенежно

«Муниципалитет и мэр все же считают свою версию истории Великой Отечественной войн и роли Советской Армии правильной. Не хочу разжигать, даже и обсуждать это не хочу. Но разве не вместе наши солдаты освобождали Польшу от фашистов для ее теперешних жителей?!», — прокомментировала Иванова.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года — в годовщину гибели генерала Черняховского — россияне и поляки почтили память полководца в Пененжно. Тогда мемориал был огорожен строительным забором, из-за чего пришлось возлагать цветы к закрытым на замок воротам. В феврале польские ветераны были возмущены глумлением польских муниципальных властей над памятью героя войны. Пожилые граждане Польши говорили, что это «не по-христиански».

Минувшей весной по решению мэра Пененжно Казимира Кейдо барельеф Черняховского был демонтирован, но сама стела и бетонная мемориальная композиция в виде солдатских фигур оставались целыми.