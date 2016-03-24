Пенза, 24 марта, 2016, 22:26 — ИА Регнум. В Пензенской области развивается противостояние между жителями села Степановка и региональным фондом капитального ремонта. Видеозапись фрагментов встречи главы пензенского фонда капремонта Натальи Моисеевой с населением выложил в сеть местный житель Максим Лебедев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ржавый гвоздь

В основном жители высказывают недовольство, что капитального ремонта необходимо ждать около 20 лет. «Сделайте нам крышу — и мы будем платить всем домом. Даже никто возникать не будет», — предлагает одна из жительниц села. Другая отмечает, что фасад своего дома жители отремонтировали за собственные деньги, и задается вопросом, кто возместит расходы. По словам другого участника встречи, он — пенсионер и никак не может платить взносы, поскольку половина средств уходит на лекарства.

«Гордые жители данного села отказались платить за капитальный ремонт, но преступная антинародная вертикаль власти пытается взыскать деньги по решению суда», — говорит автор видеоролика.

По словам главы пензенского фонда капремонта, иски о взыскании средств направили в отношении тех граждан, которые ни разу не платили взносы с ноября 2014 года, сообщает «Пенза-пресс». «В суд мы подали, подали не первый раз. В конце декабря было несколько судебных заседаний, с собственников уже взыскали и часть оплатили в добровольном порядке. Здесь тоже подали, по-моему, около 30 исков, из них больше половины оплатили. То есть из них 70% оплатили в добровольном порядке. Мы даже отозвали иски», — сказала Моисеева.

Также она отметила, что у жителей непосредственная форма управления, и никогда сельчане не платили ни за содержание, ни за текущий ремонт. «Причем высказывания были, что и стены рушатся, и балконы в ужасном состоянии, то есть дома на самом деле нуждаются в ремонте», — полагает руководитель фонда.

Кроме того, пояснила Моисеева, возможность провести зачет по уже проделанным ремонтным работам, которые граждане оплатили из собственных средств, существует, необходимо просто предоставить соответствующие документы. «Но ни разу заявления в наш адрес не поступали», — подытожила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на конец декабря 2015 года каждый пятый житель не платит взносы в фонд капремонта. Собираемость средств составляет 76%, что является одним из самых высоких показателей среди регионов РФ.

Однако, не хотят платить не только собственники квартир, но и муниципальные образования. Так, администрация Пензы не платит взносы в фонд капитального ремонта с ноября 2014 года. По словам Моисеевой, мэрия не платила взносы ни разу — в течение 10 месяцев, хотя в бюджете на эти цели заложено 48 млн рублей.

«Там очень огромная госпошлина, поэтому принято решение судиться пока с долгами по одному месяцу — ноябрь 2014 года. А дальше уже по аналогии будем подавать в суд по долгам за другие месяцы», — полагает глава регионального фонда.

Согласно документам, опубликованным на портале арбитражного суда, размер месячного взноса для администрации составляет 2,64 млн рублей. Таким образом, на сегодняшний день задолженность составляет около 39,6 млн рублей. В настоящее время по делу назначено новое заседание на 7 апреля текущего года. До сих пор продолжается уточнение имущества, за которое администрации необходимо платить. Данные о муниципальной собственности, которыми располагают администрация Пензы, городское управление ЖКХ и фонд капитального ремонта, разнятся. В документах суда содержится требование: «Сторонам рассмотреть вопрос урегулирования спора!»