Москва, 24 марта, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» 24 марта заявил, что в Сирии Россия впервые играет на двух досках: внешнеполитической и военной.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По его словам, именно эта игра ошеломляет госсекретаря США Джона Керри и Соединенные Штаты. «И она-то для нас является новым словом в мировой политике. В сущности, в тот момент, когда мы выводим оттуда войска, мы входим в высшую лигу мировых игроков», — подчеркнул политолог.

Кургинян отметил, что в Сирии Россия рассчитывает на «широкую коалицию, где есть место курдам, где есть место мягкому суннитскому исламу, где есть место светскому населению и есть огромное место Асаду». Москва хочет «расширить спектр» и все, что с точки зрения маневра Россия делает в Сирии, и есть реальное расширение спектра.

Напомним, госсекретарь США Джон Керри накануне прибыл в Москву с визитом. Вместе с ним в Москву прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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Накануне Керри провёл встречу с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который находился с визитом в Москве. Помимо переговоров с Сергеем Лавровым, Керри встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.