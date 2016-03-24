Москва, 24 марта, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» 24 марта заявил, что доверия между Россией и США нет и не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Смысл здесь заключается в том, что доверия нет и не будет. Никогда. Поэтому забудьте о доверии. С обеих сторон. Никогда», — считает политолог. По его мнению, доверия не будет «ближайшие сто лет» и «нету путей».

Кургинян отметил, что прекрасно можно жить и без доверия. Он пояснил, что такие страны, как Польша, Литва или Украина «живут на конфликте между Россией и Америкой». «Как только идёт договор, любой, между нами и Америкой — умирают целые субкультуры: польские, литовские и украинские. Они паникуют при любом варианте хотя бы умеренного договора между нами и Америкой», — подчеркнул политолог.

По его словам, что как только возникает договор между Россией и США, политики этих стран «садятся в тюрьмы». «Как только они это делают, им нужно менять конституции, им нужно признаваться в преступлениях. Начинается разбор — кто преступники. За это всё равно придётся отвечать».

«Происходят настолько далекоидущие последствия, как только какой-нибудь договор возникает, что есть колоссальная паника перед этой договорённостью и вопли: «Доверие, доверие, доверие», — резюмировал лидер движения «Суть времени».

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По его мнению, в отношениях между Россией и США будет работать не доверие, а «Его Величество Рациональный интерес», который будет диктовать всё. «А также «реалполитик» в виде силы. Увидели силу в Сирии. Никто не понимает до конца, как много сделано в Сирии. Потому что впервые в Сирии увидели реальную военную мощь».

«И признали. Болтали всякую ерунду, что нас в военном смысле уже нет, что мы третьесортная держава. Увидели, признали, ахнули. Дальше мы взяли политическую инициативу. Мы всем этим людям сказали: «Что, ребята, что, молекулы, которых американцы хотят, чтобы сожрал ИГИЛ, хотите политический шанс? Быстро к нам и к Асаду», — пояснил Кургинян.

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