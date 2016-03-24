Ереван, 24 марта, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 24 марта провел очередную консультативную встречу с представителями дипломатических ведомств республики за рубежом с целью продвижения последними в числе иных интересов и вопросов торгово-экономического блока. Сегодня речь шла о сответствующих армяно-аргентинских отношениях.

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Напомним, что в подобном формате состоялось 4 встречи. Первая — с послом Армении в Иране, далее президент провел совещание по вопросам повестки дня и перспективным программам армяно-австрийских отношений, 4 марта консультации были посвящены вопросам армяно-французского торгово-экономического сотрудничества, а 9 марта — экономическим отношениям с Германией.

Согласно пресс-службе президента Армении, на сегодняшнем совещании с послом в Аргентине Алексаном Арутюняном, на котором присутствовали также министры иностранных дел и экономики, были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между странами.

Серж Саргсян высоко оценил роль армянской общины и аргентинского предпринимателя Эдуардо Эрнукяна в укреплении торгово-экономических связей с Аргентиной. «Несмотря на то, что объемы товарооборота нас не удовлетворяют, зафиксированный в прошлом году резкий рост внушает надежду на перспективы их увеличения», — отметил президент. При этом он подчеркнул, что Аргентина является 5-ой среди крупнейших инвесторов в экономику Армении, и эти инвестиции достигли порядка $400 млн.

В качестве примера эффективного сотрудничества президент отметил все сферы деятельности Эрнекяна в Армении — ЗАО «Международные аэропорты «Армения», ЗАО «Тиерас де Армения», «Конверс Банк», «Танго».

По мнению ряда экономистов, о привлечении международных инвестиций в Армению надо не говорить, а совершать шаги для преодоления имеющихся системных проблем и на самом высоком уровне убедить потенциальных инвесторов в неприкосновенности их вложений в экономику страны.

В этой связи уместно напомнить, что международное агентство Moody’s Investor Service на днях снизило рейтинг Армении с Ba3 на B1 — с «стабильного» на «негативный».

Основными причинами изменений называется рост внешней уязвимости Армении из-за снижения денежных переводов из России, неопределенность перспектив для прямых иностранных инвестиций, рост сверхчувствительности по отношению к колебаниям валют и ожидаемый рост давления на инвалютные резервы.

Moody’s Investor Service отмечает также, что дополнительные риски для роста экономики Армении создает и геополитическая ситуация, связанная в частности с карабахским конфликтом.

Комментируя снижение рейтинга Армении газета «Жаманак» пишет: «Складывается странная картина. Серж Саргсян заявляет об активизации шагов по привлечению внешних инвестиций, о личном контроле над этими вопросами, и вместе с этим авторитетное международное рейтинговое агентство снижает рейтинг экономики Армении. То есть, в ответ на посылы Сержа Саргсяна, адресуемые внешним инвесторам, к каковым несомненно следует причислять начатые совещания, рейтинговое агентство отправляет внешним инвесторам совершенно иной сигнал. А смысл этого сигнала, по большому счету, заключается в том, что не надо доверять посылам Сержа Саргсяна. То есть, вольно или невольно, здесь возникает недоверие политического значения, которое довольно авторитетная для мировой экономики экспертная структура высказывает в связи с шагами Сержа Саргсяна».

По мнению автора статьи, агентство «Moody's» вольно или невольно выступило с оценкой выступлений Сержа Саргсяна и оценило его довольно низко. «То есть, Moody’s Investor Service считает, что Серж Саргсян только говорит, а вот шаги, направленные на претворение сказанного в жизнь, маловероятны», — пишет газета.