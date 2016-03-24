Москва, 24 марта, 2016, 19:38 — ИА Регнум. На прилавках сетевых магазинов появилась серия развивающих карточек «Выдающиеся личности», в которой на одном из изображений запечатлен Адольф Гитлер. Игра издана в серии «Вундеркинд с пелёнок», а выпуском серии занимается украинская компания Interbaby.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

На каждой из карточек изображена та или иная историческая личность, а на обратной стороне изображения размещён текстовый комментарий с пояснением для родителей. Игра «Выдающиеся личности» призвана развивать фотографическую память у детей от трёх до восьми лет, отмечает издание Ruposters.

О содержании колоды с карточками можно судить по фотографии с макетом на интернет-сайте Ozon.ru. Помимо Гитлера, на карточках изображены такие личности, как Маргарет Тэтчер, Джон Рокфеллер, Джеки Чан, Сальвадор Дали, Владимир Ленин и далай-лама. К игре прилагается пособие «Как вырастить вундеркинда».

Вместе с тем, помимо Ozon.ru, торговлей данной игрой занимаются ещё несколько интернет-ресурсов.

Как удалось выяснить журналистам, одно из отделений компании Interbaby, занимающейся выпуском данной карточной игры, расположено в Санкт-Петербурге, печатью продукции занимается петербургская компания «Атмосфера», а сама продукция выходит на территории России.

Также стало известно, что компания ООО «Interbaby», фигурирующая на сайте издателя игры, зарегистрирована в Киеве по адресу улица Симферопольская, дом 13-А, офис 312. «Вундеркинд с пелёнок» присутствует в каталоге на сайте фирмы.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, продажа подобных игр для неоформленной детской психики может лишь навредить. «Подобные ситуации всегда вызывают споры. С одной стороны, мы имеем дело с явлениями и фигурами, которые, независимо от их оценки, оказали очень большое влияние на развитие мировой истории и понимание процессов, происходивших в XX веке, и изучение истории 30—50-х годов XX века невозможно без изучения таких фигур, как Гитлер. Как показывает опыт, в том числе и нашей страны, замалчивание никогда не даёт ничего хорошего и даже указывает на ложный путь в отношении подобных персонажей», — заявил Искендеров корреспонденту ИА REGNUM.

Однако учить детей, что Гитлер — «выдающая личность», ставить его в один ряд с Петром I… Кем нужно быть, чтобы допустить это?!

По мнению Искендерова, в данной ситуации нужно использовать опыт Германии, дающей подробные комментарии об ужасах нацизма: «С другой стороны, когда такие вещи вбрасываются в детскую подростковую аудиторию, причём без всяких комментариев, и данные фигуры ставятся в один ряд с персонажами отечественной истории — это, разумеется, нельзя считать нормальным. Конечно, данные вопросы, в том числе и вопрос с Гитлером, следует относить в сферу серьёзных исторических исследований, и изучать эти фигуры в рамках школьной программы с необходимыми комментариями — собственно, как это сейчас делают сами немцы».

Он напомнил, что в Германии отказались от замалчивания фигуры Гитлера: «Но немцы делают это с очень серьёзными комментариями и пояснениями, где подробно, с исторической точки зрения, анализируются все цитаты и высказывания Гитлера. Этот подход является наиболее правомерным. Но поскольку в отношении детей в рамках карточных игр подобные комментарии не могут быть востребованы, то стоит воздержаться от подобных действий, поскольку вреда они могут принести больше. Всё-таки дети не обладают необходимой базой знаний, позволяющей им оценить ту или иную личность в должной степени, — они попросту могут создать для себя ложный путь с помощью подобных новаций».